Botta e risposta tra Spinelli ed Heller: la telenovela Livorno sembra non finire mai

Alle dichiarazioni di Aldo Spinelli, non potevano mancare le repliche di Giorgio Heller: il teatrino Livorno va ancora avanti, in questo duello a distanza tra soci.

Ecco le parole di Heller, rilasciata a Il Tirreno - ed. Livorno: "Sono esterrefatto. Spinelli mi ha già dato del testa di c... in televisione, forse gli stiamo rompendo le scatole su qualche nervo scoperto. Perché la proposta di Favilla è stata ritenuta irricevibile? Dovrebbero spiegarmelo. A questo punto Favilla è disponibile a intraprendere un discorso con Livorno_popolare per il progetto legato all'Us. Aumento di capitale? Se continuiamo a parlare di tre soci, si parte da un presupposto sbagliato. È vero, formalmente sono tre, ma in sostanza è solo uno che decide e detta la linea. E comunque i debiti sono di 3 milioni di euro. Sul conto del Livorno ci sono circa 200mila euro di Spinelli, poi siamo in attesa dell'ultima tranche dalla Lega di 3-400mila euro. E da pagare mancano le ultime due mensilità".