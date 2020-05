Trapani, ieri l'udienza del processo tra FM Service e Alivision: attesa a giorni la sentenza

Giorni delicati in casa Trapani, con l'ultima udienza del processo che vede coinvolte le ultime due proprietà, la FM Service e l'Alivision, che si è tenuta ieri in modo telematico, senza la presenza delle parti che, come ricorda trapanigranata.it, avevano già presentato le proprie memorie.

La sentenza è ora attesa per i prossimi giorni, e districherà i nodi di un processo che va avanti da tempo, e riguarda il passaggio di quote avvenuto lo scorso 21 giugno dalla FM Service alla Alivision, a fronte di una cifra pari ad 1 milione di euro (diviso in tredici rate da 75mila euro da pagare ogni mese e una rata conclusiva da 25mila euro). Alivision, però ha interrotto i pagamenti, senza neppure versare metà della somma, e si trova ora sul banco degli imputati a seguito di una clausola del contratto che prevedeva che, in caso di inadempienza di due rate consecutive, la società siciliana sarebbe tornata a FM Service. L’attuale proprietà, però, afferma di vantare un credito di un indennizzo pari a € 3.690.062,04 per minusvalenze e passività, occultate dalla stessa FM Service in sede di cessione.

Non resta quindi che attendere.