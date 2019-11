Trapani, Nember blinda Baldini: "Per adesso non è in discussione"

© foto di Federico De Luca

Sfida da dentro o fuori quella che attende il Trapani, che sarà impegnato sabato pomeriggio a Livorno: ultima e penultima in classifica si sfideranno in occasione della 13^ giornata di Serie B, che potrebbe regalare novità anche sul fronte panchina.

Non però sul versante siciliano. Il Ds Luca Nember, come riferisce il Giornale di Sicilia, ha parlato di mister Francesco Baldini: "In questo momento l'allenatore non è in discussione e non lo dico perché devo difendere qualcuno, ma perché vedo come lavorano, allenatore, staff e squadra. L'impegno è massimo, da parte di tutti, per venire fuori da questa situazione".