Trapani, Pettinari: "Ho la testa solo sul Trapani. Ci salveremo"

© foto di Federico Gaetano

Stefano Pettinari, protagonista della vittoria del Trapani contro l'Ascoli con una doppietta, al termine del match ha parlato a DAZN: "Follia? Era quello che aveva chiesto il mister in conferenza stampa. È stata un po' come l'ultima partita qui in casa con il Perugia: siamo andati sotto ma questa volta per fortuna siamo riusciti a tenere la vittoria. È stata una partita di sacrificio".

I gol?

"Sul primo sono andato dietro a Luperini che è bravo a creare confusione e io sono stato pronto a sfruttare l'occasione. Sul secondo gol ho battezzato il primo palo per l'inserimento ed è andata bene".

Cosa ci chiede Castori?

"Oggi abbiamo fatto il calcio che ci chiede lui. Tanta cattiveria e concentrazione".

Saper soffrire?

"Noi dovremo soffrire tutte le partite, quindi stare anche 20 minuti con la palla gli avversari va bene. Poi dobbiamo sfruttare i 5 minuti che ci lasciano loro".

Mercato?

"Ci sono state tante voci, però oggi ho dimostrato di avere la testa solo sul Trapani. Questo dovrebbe bastare a far capire la situazione".

Salvezza?

"Io penso proprio che il Trapani si salverà".