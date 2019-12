© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con Manuel Pucciarelli e Damir Cetar, che piace molto al Cesena in Serie C, in uscita il ChievoVerona va alla caccia di una punta per rimpolpare il reperto offensivo. L’obiettivo, secondo quanto riferito da Tuttosport, sarebbe Stefano Pettinari del Trapani.