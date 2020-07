Trapani, servono punti per provare a evitare la C. Occhi attenti sulla Juve Stabia

vedi letture

Evitato venerdì scorso grazie alla vittoria sul Pescara, il Trapani vede quest'oggi più vicino lo spettro della Serie C. Perché non basterà il risultato proprio, tutto dipenderà dalla Juve Stabia. Le squadre distano solo tre punti, recuperabili nelle due gare che mancano al termine della regular season, ma i campani hanno da loro gli scontri diretti che, in caso di parità di punteggio, li premierebbero.

La formazioni di mister Fabrizio Castori, quindi, è obbligata a vincere nella gara odierna contro il Perugia, ma dovrà comunque sperare nel ko della Juve Stabia, impegnata tra le mura amiche contro la Cremonese: tutto sarà poi rimandato all'ultima giornata. In caso invece di pareggio, il Trapani dovrà sperare o nel ko o nel pari anche delle Vespe, sempre per rimandare tutto agli ultimi 90' della regular season.

La sconfitta, invece, sarebbe in ogni caso fatale ai siciliani.