Trapani, Taugourdeau in uscita. Ritorno di fiamma con lo Spezia?

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Il Trapani in questa finestra di mercato potrebbe lasciar partire il regista Anthony Taugourdeau, classe ‘89, nonostante le 17 presenze, con 4 gol, nel campionato in corso. Se venisse confermata questa ipotesi potrebbe riaccendersi l’interesse dello Spezia di Vincenzo Italiano che lo considera un suo pupillo, come ricordato nei giorni scorsi dal dt Angelozzi, e che avrebbe già voluto averlo in Liguria in estate quando però il suo trasferimento venne bloccato dai siciliani. I rapporti fra le due società, come dimostra il fresco trasferimento di Nzola, sono ottimi e questo potrebbe facilitare la buona riuscita dell’affare con Luca Mora che a quel punto potrebbe lasciare lo Spezia. Lo riferisce Cittadellaspezia.com.