© foto di Giuseppe Scialla

Come riferito da Sky Sport il difensore Stefano Scognamillo continuerà la sua avventura con il Trapani, con cui ha conquistato la promozione in Serie B, trasferendosi in Sicilia a titolo definitivo. Il club isolano e il Parma hanno infatti trovato l’accordo per centrale classe ‘94 che firmerà un contratto biennale con il club.