Traverso: "Vogliamo comprare il Livorno. Ma non fare un viaggio a vuoto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il rappresentante della cordata argentina interessata al Livorno, Cristian Traverso, ha parlato a Livornotoday.it della situazione della trattativa dopo che l’ad labronico aveva spiegato come fosse andata a monte e si starebbe lavorando invece all’ingresso di Antonio Ciuffarella con il 40% delle quote. “Le cose non stanno così e Spinelli lo sa bene. Vogliamo comprare una squadra di calcio e figuriamoci se il problema può essere un biglietto aereo, semmai il problema è il tempo e non vogliamo perderne. Siamo disposti ad andare a Genova, ma vogliamo delle garanzie perché non si tratti di un viaggio a vuoto, che non si cambino le carte in tavola rispetto a quanto definito nella bozza di contratto. - continua Traverso - Se abbiamo la certezza di poter acquistare veramente il Livorno a quelle condizioni, veniamo subito in Italia a firmare. È ragionevole che Spinelli voglia conoscere gli acquirenti, ma è altrettanto ragionevole per chi investe sapere che si rispetti il pre accordo. Sono persone che hanno interessi in tutto il mondo, con un progetto serio e non si muovono per perdere tempo".“