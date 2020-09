ufficiale Ascoli, prelevato dal Carpi Saric: contratto pluriennale per il centrocampista

Attraverso una nota ufficiale, l'Ascoli "comunica di aver raggiunto l’accordo con il Carpi per l’acquisizione a titolo definitivo del centrocampista Dario Saric.

Si tratta di un importante investimento del Patron Massimo Pulcinelli, che ha blindato il calciatore con un contratto pluriennale, assicurandosi le prestazioni di un giovane di prospettiva. Classe ’97, Saric, di nazionalità bosniaca, è nato a Cento, in provincia di Ferrara. Cresciuto nel settore giovanile del Carpi, ha militato tre anni nelle file della prima squadra, collezionando 61 presenze fra Serie B e C. E’ reduce dalla disputa dei playoff con la maglia degli emiliani. Virtus Castelfranco e Siena gli altri club in cui ha militato".