© foto di Federico Gaetano

Come anticipato pochi minuti fa, si è concretizzato il passaggio di Mirko Eramo (30) all'Ascoli. Il centrocampista lascia la Virtus Entella a titolo definitivo, lasciando come bilancio complessivo 83 presenze, otto goal e altrettanti assist in due anni e mezzo, contratto appena registrato.