ufficiale Bari, non solo Salcedo: dal Digione arriva l'attaccante Scheidler

Non solo Eddie Salcedo, ufficializzato pochi minuti fa, il Bari chiude anche per Aurelien Scheidler, nuovo attaccante della squadra pugliese. Il contratto del francese, arrivato dal Digione, è stato depositato pochi minuti fa in Lega, con l'operazione chiusa a titolo definitivo.