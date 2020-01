UFFICIALE: Chievo, ecco Ongenda. Contratto di 6 mesi con opzione

Fonte: https://www.chievoverona.it/

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’A.C. ChievoVerona comunica di aver acquisito dal Botosani le prestazioni sportive del calciatore Hervin Ongenda. L’attaccante francese arriva a titolo definito fino al 30/06/2020, con opzione fino al 30/06/2022.

LA SCHEDA

Ongenda, nato a Parigi il 24 giugno 1995, è un attaccante di origine congolese cresciuto calcisticamente delle giovanili del Paris Saint-Germain. Nella stagione 2013/2014 esordisce nella Prima squadra della formazione della capitale francese nel match di Supercoppa di Francia, realizzando una rete. Al termine di quella stagione, in campionato totalizza 6 presenze.

La stagione successiva passa in prestito al Bastia in Ligue 1 e con la squadra biancoazzurra scende in campo 16 volte. Al termine della stagione 2014/2015 torna al Paris Saint-Germain e nelle successive due stagioni totalizza 5 presenze e 1 gol all'attivo. I campionati 2017 e 2018 li gioca in Olanda con il Pec Zwolle (2 presenze) e in Spagna con il Real Murcia (2 presenze).

Nella stagione 2018/2019 il neo attaccante gialloblù si trasferisce in Romania con la maglia del Botosani, disputando in totale 53 gare condite da 6 reti.