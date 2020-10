ufficiale ChievoVerona, ecco Margiotta: per l'attaccante contratto biennale

Attraverso una nota ufficiale, il ChievoVerona comunica di aver tesserato a titolo definitivo da svincolato il calciatore Francesco Margiotta, che ha firmato un contratto con scadenza il 30 gugno 2022.

Attaccante di ruolo, Margiotta è nato a Torino il 15/07/1993. Cresciuto nel Settore Giovanile della Juventus, (squadra con la quale ha vinto il Torneo di Viareggio nel 2012), ha iniziato la carriera da professionista in Lega Pro nella stagione 2012/13 con la maglia della Carrarese. Successivamente in Lega Pro ha giocato con l’Unione Venezia, il Monza, il Real Vicenza e il Santarcangelo, per poi approdare nel luglio 2016 alla Super League (massima serie elvetica) con il Losanna. La sua avventura in Svizzera dopo tre stagioni con il Losanna è proseguita con il Lucerna, fino all’approdo in maglia gialloblù.

Solo nell’ultima stagione, Margiotta in 39 partite ha realizzato con il Lucerna 14 reti fra campionato e coppa, producendo anche 12 assist.