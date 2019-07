Cittadella ha ufficializzato sul proprio sito l’arrivo dell’attaccante classe ‘99 Zen Celar dalla Roma (con cui ha prolungato il proprio rapporto fino al 2023). Lo sloveno, nell’ultima stagione in forza alla Primavera giallorossa, arriva a titolo temporaneo.

🆕 Zan Celar è un attaccante del Citta!👏💪

✍ Raggiunto l'accordo con l' AS Roma per il passaggio del classe 99 in granata.

Benvenuto ed in bocca al lupo Zan!🙌

— A.S. Cittadella 1973 (@ascittadella73) 11 luglio 2019