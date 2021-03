Slovenia Under 21, i convocati per l'Europeo: presenti gli "italiani" Turk, Celar e Prelec

Attraverso il sito ufficiale della UEFA, è stata resa nota la lista ufficiale dei convocati della Slovenia per la prima fase dell'Europeo Under 21, in programma dal 24 marzo in Ungheria e Slovenia. Tre i calciatori provenienti da campionati italiano: Martin Turk, portiere del Parma, Zan Celar della Cremonese e Nik Prelec, in forza alla Sampdoria.

Portieri: Žan Luk Leban (Everton), Martin Turk (Parma), Igor Vekič (Bravo).

Difensori: David Brekalo (Bravo), Jan Gorenc (Mura), Žan Kolmanič (Austin, in prestito dal Maribor), Aljaž Ploj (Aluminij), Žan Rogelj (WSG Tirol), Sven Šoštarič-Karič (Domžale), Dušan Stojinovič (Celje), Žan Zaletel (Celje), Andraž Žinič (Domžale)

Centrocampisti: Timi Elšnik (Olimpija), Adam Gnezda Čerin (Rijeka, in prestito dal Nürnberg), Tomi Horvat (Mura), Sandi Ogrinec (Bravo), Dejan Petrovič (Rapid Wien), Tamar Svetlin (Domžale)

Attaccanti: Žan Celar (Cremonese, in prestito dalla Roma), Dario Kolobarić (Domžale), Aljoša Matko (Maribor), Žan Medved (Wisła Kraków, in prestito dallo Slovan Bratislava), Nik Prelec (Sampdoria)