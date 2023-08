ufficiale Cosenza, innesto dall'Inter per la difesa: ecco il centrale Fontanarosa

Dopo il Mondiale Under 20 in cui ha collezionato cinque presenze con l’Italia, raggiungendo la finale poi persa contro l’Uruguay, per Alessandro Fontanarosa si aprono le porte della Serie B.

Il difensore centrale classe 2003 infatti lascia l’Inter, dove era arrivato nel 2019 dall’Empoli facendo tutta la trafila dall’Under 17 fino alla Primavera, per approdare al Cosenza in prestito. Lo conferma la Lega Serie B nell’apposita sezione dedicata al calciomercato. Per Fontanarosa questa sarà la prima esperienza fra i professionisti.