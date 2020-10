ufficiale Cosenza, tesserato il romeno Adrian Petre

vedi letture

Operazione interessante per il Cosenza che accoglie Adrian Petre (22). L'attaccante romeno arriva in prestito con diritto di riscatto dal FCSB (già noto come Steaua Bucarest). A dispetto della verde età, Petre ha già accumulato notevole esperienza e goal in Danimarca (Esbjerg) oltre che in patria.