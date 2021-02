Cosenza, sirene dalla Romania per Petre. C'è l'interesse dell'UTA Arad

Il futuro di Adrian Petre sarà lontano dal Cosenza e con tutta probabilità di nuovo in patria. L’attaccante classe ‘98 non rientra nei piani del tecnico Occhiuzzi e per questo potrebbe trovare una sistemazione in Romania dove il mercato chiude a metà febbraio. Secondo Cosenzachannel.it ci sarebbe infatti l’interesse dell’UTA Arad, club in cui Petre è cresciuto, che presto potrebbe tramutarsi in un’offerta concreta per il giocatore.