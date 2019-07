UFFICIALE: Cremonese, arriva il difensore Zortea dall'Atalanta

Fonte: www.uscremonese.it/

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L’U.S. Cremonese comunica di aver acquisito dall’Atalanta B.C. le prestazioni sportive di Nadir Zortea. Il calciatore arriva in grigiorosso con la formula del prestito biennale.

Nato a Feltre (Belluno) il 19 giugno 1999, difensore, Zortea prima di entrare a far parte del vivaio della società bergamasca ha giocato nei settori giovanili della Feltreseprealpi e del Sudtirol. In nerazzurro dal 2014, nella stagione 2016/17 ha fatto parte della rosa della formazione Primavera del Vicenza. Nel 2018/19 si è laureato campione d’Italia con l’Atalanta Primavera, indossando la fascia di capitano nella finalissima vinta con l’Inter. Nell’ultima stagione è sceso in campo 32 volte, realizzando 3 gol.

Zortea sarà presentato alla stampa domani, mercoledì 31 luglio, alle ore 12 presso la sala conferenze del Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”.