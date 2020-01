© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’U.S. Cremonese comunica di aver ceduto al Pisa le prestazioni sportive del calciatore Antonio Caracciolo. A Caracciolo vanno il ringraziamento dell’U.S. Cremonese per la professionalità e l’impegno dimostrati nella sua esperienza in grigiorosso e i migliori auguri per la nuova esperienza che lo attende.