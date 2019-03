Andrea Barberis sarà rossoblù ancora per un’altra stagione: la trattativa, condotta in prima persona dal Direttore Generale Raffaele Vrenna, si è conclusa con il prolungamento del contratto del centrocampista ligure, precedentemente in scadenza nel 2019, fino al 30 giugno 2020. Il legame tra il calciatore e la società pitagorica è stato ricco di soddisfazioni reciproche: in maglia rossoblù ha ottenuto una storica promozione in Serie A nella stagione 2015/16 e una salvezza nella massima serie l’anno successivo. Più in generale, i numeri di Andrea sono esaltanti e raccontano di un giocatore che in campo è una vera e propria sicurezza: ben 120 le partite giocate con i pitagorici, per quasi 10000 minuti in totale. Qualità, impegno e dedizione: queste le caratteristiche fondamentali di Andrea Barberis che ha un futuro ancora colorato di rossoblù.