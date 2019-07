© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Salih Ucan torna a giocare in Turchia, dopo l'esperienza con il Fenerbahce arrivata a seguito degli anni poco fruttuosi a Roma. Il trequartista classe '94, rientrato a sua volta in Serie A con la maglia dell'Empoli nello scorso campionato, è stato ufficializzato come nuovo calciatore dell'Alanyaspor, club della SuperLig che l'ha prelevato a titolo definitivo dalla società toscana e che l'ha messo sotto contratto per le prossime due stagioni. Ecco l'annuncio, arrivato tramite i profili social della società di Alanya.