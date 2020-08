ufficiale Entella, Cicconi saluta. Va in prestito al Como

Manuel Cicconi vestirà la maglia del Como nella prossima stagione. Come comunica il club lariano, il centrocampista, classe '97, approda in biancoblu a titolo temporaneo dall'Entella, e già da ieri si sta allenando con il gruppo ad Arona.

“Sono molto contento, volevo fortemente continuare la mia esperienza qui e so che il direttore e il mister credono molto in me, conosco l’ambiente e i compagni quindi la cosa che dobbiamo assolutamente fare è giocare bene e migliorarci giorno per giorno per fare un altro salto di qualità. Sono a disposizione della squadra e non vedo l’ora di iniziare”, queste le sue prime parole dopo l'accordo raggiunto.