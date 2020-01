UFFICIALE: Florentia SG, bomber Kelly lascia il club. Per motivi personali

La Florentia San Gimignano perde la sua bomber principale per la seconda parte della stagione. Maegan Kelly ha infatti annunciato che per motivi personali non continuerà l'avventura in Italia preferendo tornare in Nord America. Queste le parole d'addio dell'attaccante affidate al sito ufficiale del club:

“Ho deciso di non restare ancora in Italia per ragioni personali. Voglio ringraziare tutti i nostri tifosi della Florentia Sangimignano. Voi ragazzi ci avete supportato incondizionatamente tutta la stagione e vi sono grata per tutta l’energia che avete trasmesso a questa squadra ogni settimana.

Mi mancheranno tremendamente le mie compagne e auguro loro le migliori fortune. Spero che continuino a lottare per vincere il campionato.

Vorrei ringraziare lo staff e la società per tutto quello che ogni giorno fanno per questo Club.

Ho imparato molto durante questi mesi in Italia e spero che il campionato continui a crescere in questo modo positivo”.

Da una parte siamo tristi perché ci mancherà una compagna di strada preziosa e una delle migliori attaccanti che abbiano mai giocato in Italia.

D’altra parte siamo una famiglia e siamo contenti che Maegan Kelly abbia il cuore pieno di gioia e un futuro d’amore davanti.

Ti vogliamo bene.

