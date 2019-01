UFFICIALE: Foggia, preso Massa dal Napoli

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Rientrato dal prestito semestrale al Portici in serie D dove ha collezionato otto presenze, il difensore classe 2001 Francesco Massa questa volta cambia regione e si trasferisce al Foggia. Il Napoli lo ha ceduto in prestito per giocare nel campionato Primavera II, trattativa conclusa.