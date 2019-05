© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fabio Grosso non è più l'allenatore dell'Hellas Verona: fatale per il tecnico classe '77 la sconfitta incassata quest'oggi contro il Livorno. "Sapete come la penso - ha dichiarato dopo la partita il presidente Maurizio Setti a 'TeleArena' - oggi però è stata una partita molto deludente, che mi ha messo dell'ansia. Il nostro obiettivo è quello di andare in Serie A e quindi, anche se a malincuore, ho sollevato il mister".