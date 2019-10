UFFICIALE: Juventus Women, Rita Guarino rinnova fino al 2021

Fonte: juventus.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il legame tra Rita Guarino e le Juventus Women è sempre più forte: il coach oggi ha infatti prolungato il suo contratto fino al 2021. Insieme a Rita, hanno prolungato il loro rapporto con Juventus anche i membri del suo staff: il vice allenatore, Matteo Scarpa, il preparatore atletico Emanuele Chiappero e il preparatore dei portieri Giuseppe Mammoliti.

Un ulteriore segno di continuità per la squadra bianconera, che fin dalla nascita (estate 2017) ha avuto lei come guida. Una storia fatta di successi: oltre ai due Scudetti e alla Coppa Italia, Rita ha collezionato fino ad ora 63 match ufficiali, vincendo 50 partite in totale. Una percentuale straordinaria.