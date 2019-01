Fonte: uslecce.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’US Lecce comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Panagiotis Tachtsidis, proveniente dal Nottingham Forest, con la formula del prestito con obbligo di trasformazione dell'acquisizione da temporanea in definitva in caso di promozione in Serie A e alternativamente con diritto di opzione. Il centrocampista greco (classe ’91) in Italia ha già vestito le maglie di Genoa, Cesena, Grosseto, Verona, Roma, Catania Torino e Cagliari.