UFFICIALE: Livorno, fra i pali arriva Plizzari dal Milan

Fonte: livornocalcio.it

© foto di Federico Gaetano

L’ A. S. Livorno Calcio comunica ufficialmente di aver acquisito, a titolo temporaneo dall’ A.C. Milan, le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Plizzari (portiere, classe 2000).

Plizzari nelle ultime stagioni ha giocato con il Milan ed in passato ha difeso anche la porta della Ternana. Plizzari ha giocato anche dieci partite con la maglia azzurra dell’Italia Under 20 partecipando ai recenti mondiali in Polonia. Sempre con l’ltalia, nel 2018, è stato medaglia d’argento agli Europei Under 19. Plizzari stamani ha già preso parte al primo allenamento in maglia amaranto.