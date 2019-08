UFFICIALE: Livorno, preso il centrocampista Ruggiero

Fonte: livornocalcio.it

L’ A. S. Livorno Calcio comunica ufficialmente di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Gennaro Ruggiero (centrocampista, classe 2000). Ruggiero lo scorso anno ha giocato in serie B con il Palermo. In passato ha vestito anche la maglia del Torino ed ha totalizzato due presenze in serie A sempre con il Palermo.