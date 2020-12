Inizia a muoversi il mercato in Serie D: caccia agli svincolati, proveniente da Serie B e C

vedi letture

Come riferisce Tuttosport, inizia a muoversi il mercato in Serie D, con una vera e propria caccia agli svincolati.

Tanti dei quali arrivano dalla Serie C, come a esempio il difensore classe '99 Giorgio Viti, lo scorso anno alla Pistoiese e ora al Rimini oppure l'esterno del medesimo anno Saverio Dellino visto in C con il Bisceglie e ora al Fasano.

Si accasa invece al Sestri Levante il portiere classe '98 Daniel Salvalaggio ('98) in C con Gavoranno e Pistoiese.

Ma anche l'ex Livorno Gennaro Ruggiero, classe 2000 con all'attivo 10 gare in B, approda in D: va al Nola.