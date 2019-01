UFFICIALE: Padova, ceduto Guidone alla Vis Pesaro

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Padova, attraverso il proprio sito, comunica che è stata perfezionata la cessione a titolo temporaneo dell’attaccante Marco Guidone alla Vis Pesaro 1898. Guidone chiude la sua esperienza in biancoscudato con 9 reti in 37 presenze tra Serie C, Serie B e dopo aver conquistato con il Padova una promozione in Serie B e una Supercoppa di Lega Pro 2017/2018..