UFFICIALE: Perugia, ecco un figlio d'arte: tesserato Barone

© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com

Volto nuovo in casa Perugia. Per il centrocampo è stato infatti tesserato Giuseppe Barone, figlio di Joe Barone, dg della Fiorentina e braccio destro del patron viola Rocco Commisso; per il classe '95, che attraverso Instagram ha reso nota la cosa, contratto fino a giugno.