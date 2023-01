ufficiale Pisa, arriva un giovane portiere dalla Croazia: è Vukovic dello Slaven Belupo

Il Pisa ha piazzato un acquisto in prospettiva prelevando a titolo definitivo dallo Slaven Belupo il portiere Ante Vukovic, classe 2004, che in questa stagione ha collezionato 14 presenze con la squadra Under 19. Lo comunica il sito della Lega B nell'apposita sezione.