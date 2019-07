UFFICIALE: Pordenone, Lovisa e Bertoli rientrano da Napoli

Come si evince dal registro apposito, Alessandro Lovisa (17) e Pierfrancesco Bertoli (18) hanno terminato prima del tempo la loro esperienza nella Primavera del Napoli per fare ritorno a Pordenone. Non convocati per il ritiro di Roccaraso agli ordini di Baronio, il centrocampista e l'attaccante proseguiranno la stagione presumibilmente in un'altra squadra. Lovisa la scorsa stagione è stato titolare fisso, Bertoli da gennaio in poi ha collezionato sei presenze e nessun goal.