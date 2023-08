ufficiale Lovisa saluta la Triestina. Risoluzione del contratto tra il club e il centrocampista

Oggi alle 11:19 Serie C

Dopo una sola stagione calcistica, si chiude l'avventura di Alessandro Lovisa, talento sbarcato in terra giuliana dalla Fiorentina, alla Triestina: a rendere noto il tutto, la stessa società alabardata. Di seguito la nota ufficiale del club:

"US Triestina Calcio 1918 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione del contratto con Alessandro Lovisa.

Il centrocampista classe 2001, arrivato a Trieste la scorsa estate, ha totalizzato 10 presenze tra campionato e Coppa Italia con la maglia alabardata.

Buona fortuna, Alessandro".

Ricordiamo che il classe 2001, al netto dell'esperienza a Trieste, vanta già svariate avventure nel calcio professionistico, tra Pordenone (club con il quale ha totalizzato anche 17 presenze in Serie B), Gubbio, Legnano e Lucchese.