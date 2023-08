ufficiale Pro Sesto, il rinforzo a centrocampo arriva da Monopoli: ecco Andrea Bussaglia

Pro Sesto 1913 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Monopoli le prestazioni sportive di Andrea Bussaglia.

Classe 1997, Bussaglia è un centrocampista che ha esordito in Serie B e che ha alle spalle più di 130 presenze in Serie C.