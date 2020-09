ufficiale Reggiana, arriva Ajeti per rinforzare la difesa

Arlind Ajeti torna a giocare in Italia dopo le esperienze in Serie A con le maglie di Frosinone, Torino e Crotone. Il centrale classe '93, reduce dall'esperienza in Danimarca con il Vejle, ha infatti firmato un contratto con la Reggiana in Serie B.