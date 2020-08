ufficiale Reggiana, non solo Germoni. C'è anche il rinnovo di Espeche

Non solo l'arrivo di Germoni. In casa Reggiana quest'oggi è annunciato anche il prolungamento del contratto di Marcos Espeche, con nuova scadenza fissata al 30 giugno 2021 .

Per il giocatore, quello con gli emiliani sarà l'esordio assoluto in Serie B: "Continuare il mio percorso in granata è una grande gioia. Il club sta dando continuità al lavoro svolto ripartendo da diverse conferme che garantiscono una base solida: il primo importante compito sarà proprio quello di coinvolgere l’intero gruppo in una mentalità e in un metodo di lavoro rodato e vincente. Si unisce alla soddisfazione della conferma il raggiungimento di un traguardo sportivo cercato da tempo: la Serie B. Sarà una categoria nuova e da scoprire a livello di gioco e competitività, ma sono fiducioso e la voglia di affrontarla vestendo la maglia della Reggiana è tanta".