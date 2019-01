UFFICIALE: Salernitana, arriva il nazionale albanese Memolla

© foto di Ninni Cannella/TuttoLegaPro.com

Dopo due stagioni passate in Croazia all'Hajduk Spalato, è tempo per Hysen Memolla (26) di tornare in Italia. L'ex calciatore del Martina Franca, in passato di proprietà anche dell'Hellas Verona, si è infatti legato a titolo definitivo alla Salernitana, contratto depositato. Memolla, tre presenze nella nazionale albanese, gioca principalmente come terzino sinistro.