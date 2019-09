Fonte: acspezia.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo Spezia Calcio rende noto di aver trovato l'accordo per la rescissione consensuale del contratto che legava il difensore classe '93, Filippo De Col, al club di via Melara. A Filippo, che ha indossato la maglia bianca in 141 occasioni, i migliori auguri per un futuro denso di soddisfazioni, sportive e non.