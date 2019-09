© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Venezia FC comunica che è stato definito il passaggio di Edoardo Soldati all’ AZ Picerno, società che milita nel Girone C di Serie C, con la formula del prestito.

Il club arancioneroverde augura ad Edoardo i migliori auguri per una stagione ricca di successi!