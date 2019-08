Fonte: Alessio Alaimo

Il Venezia sta definendo gli ultimi dettagli per l'arrivo in laguna dell'attaccante Adriano Montalto. Il giocatore, classe 1988, arriverà dalla Cremonese in prestito secco. In uscita, il club veneto sta definendo le cessioni di due giovani classe 2000: Edoardo Soldati andrà al Picerno, mentre Roberto Strechie è vicino alla Dinamo Bucarest.