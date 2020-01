Fonte: Alessio Alaimo

Il futuro di Edoardo Soldati, terzino classe 2000, sarà in Serie D. Il calciatore, che in questa prima parte di stagione ha trovato poco spazio al Picerno in Serie C, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione è in procinto di rescindere il contratto con il Venezia per poi sposare il progetto Lucchese e provare a vincere la Serie D con la squadra rossonera.