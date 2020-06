Un giocatore del Venezia positivo al Covid-19. Squadra in isolamento in attesa dei tamponi

Un nuovo caso di positività al Covid-19 è stato rilevato nel calcio italiano. Il giocatore in questione, la cui identità è rimasta anonima per ovvie ragioni di privacy e tutela dei dati sensibili, appartiene alla rosa del Venezia, società di Serie B. Un contrattempo le cui implicazioni a livello generale non sono ancora chiare, mentre per quanto riguarda nello specifico il club lagunare sono già stati presi provvedimenti. La squadra di mister Dionisi infatti nella giornata di oggi non si è allenata e a partire da questa sera è andata in isolamento fiduciario in attesa degli esiti dei nuovi tamponi effettuati.

Questo il comunicato in merito del Venecia Fc: "Venezia FC comunica che al quinto ciclo di tamponi effettuati venerdì 12 giugno da giocatori, staff tecnico e gruppo squadra, è stato rilevato in un calciatore positività al Covid 19.

L’intera squadra per tale motivo oggi (ieri, ndr) non ha effettuato la seduta di allenamento in programma e a partire da questa sera andrà in isolamento fiduciario in attesa di ricevere i risultati di un nuovo ciclo di tamponi effettuato in data odierna e di ricevere ulteriori indicazioni operative da parte degli organi competenti".