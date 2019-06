Una panchina per sei. Frosinone a caccia del nuovo tecnico

© foto di Insidefoto/Image Sport

Sei candidati per una panchina. Si potrebbe titolare così il momento attuale in casa Frosinone per quanto riguarda la ricerca del successore di Marco Baroni. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il club ciociaro vuole ripartire da un allenatore in grado di lavorare con il 3-5-2 e per questo sono sotto valutazione ben sei tecnici: Giuseppe Iachini, Davide Nicola, Alessandro Nesta e Filippo Inzaghi. Su SuperPippo, però, c'è anche il forte interesse del Benevento.