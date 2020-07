Ursino: "Florenzi a Crotone in caso di A? Non facciamo fantacalcio adesso"

Nel corso della trasmissione Abc del calcio, in onda su One tv, è intervenuto il Ds del Crotone Giuseppe Ursino: "Dobbiamo ancora fare l'ultimo sforzo per la A, nel calcio non c'è niente di scontato, e venerdì sarà difficile: anche se il Livorno non ha nulla da chiedere al campionato ha fatto due grandi gare contro Benevento e Spezia, quindi lotterà. Però devo dire che, in B, poche squadre giocano come giochiamo noi. La squadra dopo lo stop ha ritrovato condizione fisica e sicurezza, è tornata quella dell'inizio, e ora è in una condizione psico-fisica molto importante, anche grazie al lavoro dello staff. Ma di fare un grande campionato lo avevo messo in conto, mentre la vedevamo nascere ho visto dei valori importanti, quelli che potevano farci fare un grande risultato a cospetto di altre formazione formazioni importanti".

Si guarda poi al futuro, che potrebbe vedere appunto gli squali in A: "Questo anno purtroppo, anche rispetto al Benevento, ci è mancata continuità, ma arrivare a quei punteggi non è mai facile. Però è prematuro parlare del prossimo anno, prima centriamo il risultato".