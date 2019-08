© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il mercato della Virtus Entella non si arresta dopo l’arrivo del difensore centrale Fabrizio Poli dal Carpi con il tecnico Boscaglia che attende almeno un altro paio di innesti. In attacco sono diversi i nomi accostati al club ligure: da Kwang Song Han, classe '98, del Cagliari che potrebbe essere nuovamente prestato in Serie B negli ultimi giorni di mercato. Discorso simile per Gabriele Gori, classe '99, della Fiorentina, su cui però è forte anche lo Spezia. L’altro nome è quelli di Vincenzo Millico, classe 2000 del Torino, che però pare diretto al Pisa (ma ci sono anche il Pescara e il Chievo).

Per il centrocampo invece c’è stato n sondaggio con il Sudtirol per Tommaso Morosini, già quattro gol in questo avvio di stagione fra Coppa Italia e campionato. Lo riferisce Il Secolo XIX.