V. Entella, Eramo: "Salvezza prioritaria. Il Comunale sia l'arma in più"

© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista della Virtus Entella Mirko Eramo ha parlato ai microfoni di Tuttoentella.com della sfida contro il Trapani sua ex squadra: “La sosta è arrivata al momento giusto perché avevamo speso tanto visto che a causa degli infortuni c’erano state poche rotazioni. La Serie B è un campionato lungo e difficilissimo, dobbiamo essere bravi a non esaltarci quando le cose vanno bene e non abbatterci quando vanno meno bene. Noi ci conosciamo e stiamo insieme da due anni, sappiamo come reagire sia nelle vittorie che nelle sconfitte. In questa stagione per noi è importante ottenere la salvezza il prima possibile, poi è anche vero che la storia che ho vissuto a Trapani può insegnare tanto. Anche allora partimmo con l’obiettivo di salvarci e sfiorammo la Serie A. - continua Eramo - A Trapani mi legano ricordi positivi, in quella stagione abbiamo sfiorato un miracolo, fu un anno speciale assieme a gente fantastica. Sarà dura affrontarli perché hanno voglia di fare punti, ma noi non possiamo sperperare quanto di buono fatto a inizio stagione. Il Comunale? Deve essere la nostra arma in più come lo è stato l'anno scorso. Nella passata stagione abbiamo costruito la vittoria del campionato al Comunale dove era difficile portare via punti”.